Wind Chill Advisory In Effect For Northern And Western Counties Of The Texas Panhandle

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN AMARILLO HAS ISSUED A WIND CHILL ADVISORY FOR THE CITIES OF…BOISE CITY…KEYES…GUYMON…BEAVER…
FORGAN…DALHART…STRATFORD…SPEARMAN…GRUVER…PERRYTON…HARTLEY…CHANNING…DUMAS…AND VEGA. THIS ADVISORY WILL BE IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO NOON CST THURSDAY.

WIND CHILL VALUES OF 5 BELOW TO 15 BELOW ZERO WILL BE POSSIBLE

THE DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS WILL CAUSE FROSTBITE IN AS LITTLE AS 10 MINUTES TO EXPOSED SKIN.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…

A WIND CHILL ADVISORY MEANS THAT VERY COLD AIR AND STRONG WINDS
WILL COMBINE TO GENERATE LOW WIND CHILLS. THIS WILL RESULT IN
FROST BITE AND LEAD TO HYPOTHERMIA IF PRECAUTIONS ARE NOT TAKEN.
IF YOU MUST VENTURE OUTDOORS…MAKE SURE YOU WEAR A HAT AND
GLOVES.

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