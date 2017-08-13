Severe Thunderstorm Watch In Effect Until 12Midnight

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
450 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS
IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN THE OKLAHOMA PANHANDLE
BEAVER CIMARRON TEXAS
IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES
IN THE TEXAS PANHANDLE
ARMSTRONG CARSON COLLINGSWORTH
DALLAM DEAF SMITH DONLEY
GRAY HANSFORD HARTLEY
HEMPHILL HUTCHINSON LIPSCOMB
MOORE OCHILTREE OLDHAM
POTTER RANDALL ROBERTS
SHERMAN WHEELER
THIS INCLUDES THE CITIES OF AMARILLO, BEAVER, BOISE CITY, BOOKER,
BORGER, CANADIAN, CANYON, CHANNING, CLARENDON, CLAUDE, DALHART,
DUMAS, FOLLETT, FORGAN, GRUVER, GUYMON, HARTLEY, HEREFORD,
HIGGINS, KEYES, MIAMI, PAMPA, PANHANDLE, PERRYTON, SHAMROCK,
SPEARMAN, STRATFORD, VEGA, WELLINGTON, WHEELER, AND WHITE DEER.