Severe Thunderstorm Watch In Effect Until 12Midnight
By Tim Butler
|
Aug 13, 2017 @ 4:04 PM

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
450 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS

IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES

IN THE OKLAHOMA PANHANDLE

BEAVER CIMARRON TEXAS

IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES

IN THE TEXAS PANHANDLE

ARMSTRONG CARSON COLLINGSWORTH
DALLAM DEAF SMITH DONLEY
GRAY HANSFORD HARTLEY
HEMPHILL HUTCHINSON LIPSCOMB
MOORE OCHILTREE OLDHAM
POTTER RANDALL ROBERTS
SHERMAN WHEELER

THIS INCLUDES THE CITIES OF AMARILLO, BEAVER, BOISE CITY, BOOKER,
BORGER, CANADIAN, CANYON, CHANNING, CLARENDON, CLAUDE, DALHART,
DUMAS, FOLLETT, FORGAN, GRUVER, GUYMON, HARTLEY, HEREFORD,
HIGGINS, KEYES, MIAMI, PAMPA, PANHANDLE, PERRYTON, SHAMROCK,
SPEARMAN, STRATFORD, VEGA, WELLINGTON, WHEELER, AND WHITE DEER.

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