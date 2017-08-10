Severe Thunderstorm Watch In Effect Until 11pm For Northern Texas & Oklahoma Panhandles
By Tim Butler
|
Aug 10, 2017 @ 4:59 PM

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
446 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES

IN THE OKLAHOMA PANHANDLE

BEAVER CIMARRON TEXAS

IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES

IN THE TEXAS PANHANDLE

DALLAM HANSFORD HARTLEY
HUTCHINSON MOORE OCHILTREE
ROBERTS SHERMAN

THIS INCLUDES THE CITIES OF BEAVER, BOISE CITY, BORGER, CHANNING,
DALHART, DUMAS, FORGAN, GRUVER, GUYMON, HARTLEY, KEYES, MIAMI,
PERRYTON, SPEARMAN, AND STRATFORD.

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