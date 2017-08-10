Severe Thunderstorm Watch In Effect Until 11pm For Northern Texas & Oklahoma Panhandles

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
446 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN THE OKLAHOMA PANHANDLE
BEAVER CIMARRON TEXAS
IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN THE TEXAS PANHANDLE
DALLAM HANSFORD HARTLEY
HUTCHINSON MOORE OCHILTREE
ROBERTS SHERMAN
THIS INCLUDES THE CITIES OF BEAVER, BOISE CITY, BORGER, CHANNING,
DALHART, DUMAS, FORGAN, GRUVER, GUYMON, HARTLEY, KEYES, MIAMI,
PERRYTON, SPEARMAN, AND STRATFORD.