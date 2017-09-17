Severe Thunderstorm Watch Until 11pm

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
486 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN OKLAHOMA
CIMARRON TEXAS
IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES
IN TEXAS
ARMSTRONG CARSON DALLAM
DEAF SMITH DONLEY GRAY
HANSFORD HARTLEY HUTCHINSON
MOORE OCHILTREE OLDHAM
POTTER RANDALL ROBERTS
SHERMAN
THIS INCLUDES THE CITIES OF AMARILLO, BOISE CITY, BORGER, CANYON,
CHANNING, CLARENDON, CLAUDE, DALHART, DUMAS, GRUVER, GUYMON,
HARTLEY, HEREFORD, KEYES, MIAMI, PAMPA, PANHANDLE, PERRYTON,
SPEARMAN, STRATFORD, VEGA, AND WHITE DEER.