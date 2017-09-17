Severe Thunderstorm Watch Until 11pm
By Tim Butler
|
Sep 17, 2017 @ 3:47 PM

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
486 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN OKLAHOMA

CIMARRON TEXAS

IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES

IN TEXAS

ARMSTRONG CARSON DALLAM
DEAF SMITH DONLEY GRAY
HANSFORD HARTLEY HUTCHINSON
MOORE OCHILTREE OLDHAM
POTTER RANDALL ROBERTS
SHERMAN

THIS INCLUDES THE CITIES OF AMARILLO, BOISE CITY, BORGER, CANYON,
CHANNING, CLARENDON, CLAUDE, DALHART, DUMAS, GRUVER, GUYMON,
HARTLEY, HEREFORD, KEYES, MIAMI, PAMPA, PANHANDLE, PERRYTON,
SPEARMAN, STRATFORD, VEGA, AND WHITE DEER.

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