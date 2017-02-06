RED FLAG WARNING In Effect From 12Noon-6pm
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN AMARILLO HAS ISSUED A RED
FLAG WARNING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY...
WHICH IS IN EFFECT FROM NOON TO 6 PM CST MONDAY.
COUNTIES IN TEXAS...OLDHAM...POTTER...CARSON...GRAY...
WHEELER...DEAF SMITH...RANDALL...ARMSTRONG...DONLEY AND
COLLINGSWORTH.
20 FOOT WINDS...SOUTHWEST WINDS AT 15 TO 25 MPH BECOMING WEST AND
INCREASING TO 20 TO 30 MPHWITH GUSTS NEAR 45 MPH.
RELATIVE HUMIDITY...MINIMUM AFTERNOON RELATIVE HUMIDITY OF
12 TO 15 PERCENT.
TIMING...CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE EXPECTED TO
BEGIN AROUND 12 PM CST AND END AROUND 6 PM CST.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW...OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS...LOW RELATIVE HUMIDITY...AND WARM TEMPERATURES WILL
CREATE FAVORABLE WEATHER FOR RAPID FIRE GROWTH AND SPREAD. AVOID
ACTIVITIES THAT PROMOTE OPEN FLAMES AND SPARKS.
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