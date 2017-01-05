Randall County Stand-Off

THREE PEOPLE WERE ARRESTED AFTER A STANDOFF IN RURAL RANDALL COUNTY.  AROUND 10:00 THURSDAY MORNING, DEPUTIES ANSWERED AN ANIMAL WELFARE CHECK CALL AT 1000 OTTAWA TRAIL.  THE DEPUTY MADE CONTACT WITH 20-YEAR OLD RICO VILLARREAL AND DISCOVERED HE HAD A FELONY WARRANT OUT OF LUBBOCK COUNTY FOR ASSAULT ON A PUBLIC SERVANT.  AFTER BACK-UP ARRIVED, THEY KNOCKED AGAIN BUT NO ONE WOULD ANSWER THE DOOR.  THE HARD ENTRY AND TACTICAL TEAM AND NEGOTIATORS WERE THEN CALLED, AND AFTER ABOUT 40-MINUTES, A WOMAN AND A CHILD CAME OUT.  THEN VILLARREAL CAME OUT AND WAS ARRESTED.  TWO OTHER MEN IN THE HOUSE, 24-YEAR OLD ISMAEL MENDOZA AND 46-YEAR OLD RUDY VILLARREAL WERE ARRESTED FOR OUTSTANDING PAROLE VIOLATION WARRANTS.  THE SCENE WAS CLEARED JUST BEFORE 12:30 THAT AFTERNOON.

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